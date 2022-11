Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : la facture baisse fortement pour certains abonnés mini 4K, correction de bugs sur la Freebox Révolution

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free annonce une grosse baisse de prix pour certains abonnés Freebox Mini 4K. Des clients qui ont souscrit à l’offre depuis moins d’un an, reçoivent un message leur annonçant qu’ils bénéficient automatiquement d’une promotion à l’issue de la première année à 15,99€/mois. Le tarif passera à 24,99€/mois sans engagement, et durant 1 an, au lieu de 34,99€/mois. Plus d’infos…

Après une grosse mise à jour le mois dernier, le Player de la Freebox Révolution en a reçu une nouvelle cette semaine (1.3.29.1). Plusieurs correctifs ont été apportés comme sur le bouton Info (jaune) de la télécommande qui ne permettait plus d’accéder aux infos et actions d’une chaîne de télévision dans la liste des chaînes. Le bug de l’écran de veille qui pouvait se lancer lors d’une lecture dans Amazon Prime Video, est de l’histoire ancienne. Les sous-titres externes non synchronisés avec la vidéo lue depuis l’explorateur de fichiers, aussi. Plus d’infos…

Une mise à jour de l’application Oqee by Free est disponible sur Apple TV à partir tvOS 13. Cette nouvelle version corrige “un problème de gels d’image pouvant survenir en cours de lecture après plusieurs changements de chaîne”, annoncent les développeurs. Plus d’infos…

Encore au stade de bêta-test sur iOS via TestFlight, la nouvelle fonctionnalité “très attendue” sur l’application officielle Freebox Files fait son apparition sur Android à travers le déploiement d’une nouvelle mise à jour pou tous. Il s’agit de la sauvegarde automatique de photos. Celle-ci est à retrouver dans la partie “Plus”. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Après deux ans d’attente, Free Mobile commence à permettre aux abonnés existants de passer à l’eSIM via le service d’assistance Free Mobile sur WhatsApp et Free Proxy. Plus d’infos…

La VoWiFi est enfin disponible dans une nouvelle mise à jour iOS 16.2 pour les abonnés Free Mobile, cette version est pour le moment réservée à certains bêta testeurs. Il faudra attendre son déploiement grand public dans quelques semaines pour que tout le monde puisse en profiter. Plus d’infos…

Free a lancé une carte de couverture prévisionnelle pour son réseau mobile, permettant de connaître les sites dont l’activation est prévue pour le prochain trimestre.

Une paire d’écouteurs sans-fil est offerte sur demande pour l’achat d’un Honor 70 dans la boutique Free Mobile. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Le replay de TF1 et ses chaînes de retour sur myCanal. Plus d’infos… Abonnés Freebox : Salto revoit intégralement ses offres avec un forfait mensuel et un forfait annuel. Plus d’infos…

