Le replay de TF1 et ses chaînes de retour sur myCanal

L’assistance Canal annonce la mise en ligne de myTF1 dans ses offres.

Après 2 mois de coupure, les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI ont fait leur retour le 7 novembre sur les différentes plateformes de Canal+, comme TNT Sat mais aussi myCanal et bien sûr l’univers Canal+ de la Freebox. “Le Replay quant à lui, reviendra progressivement”, a fait savoir la filiale de Vivendi en début de semaine.

Et c’est bel et bien le cas, en atteste aujourd’hui l’assistance Canal, “les replays du groupe TF1 commencent à être mis en ligne.” Selon nos constatations et des remontées d’abonnés, le service de rattrapage myTF1 est à présent accessible sur myCanal.

Bonjour, les Replays (du Groupe TF1) commencent à être mis en ligne. Vous devriez bientôt pouvoir retrouver les prochaines diffusions de ces deux séries en Replay sur myCANAL. Je vous remercie pour votre patience. 🙂 — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) November 9, 2022

Le bras de fer entre les deux groupes a pris fin le 4 novembre 2022, avec l’annonce d’un nouvel accord de distribution. Celui-ci renouvelle “sur le long terme” la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapages.

