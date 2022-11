Abonnés Freebox : Salto revoit intégralement ses offres

La plateforme de SVOD française a remanié intégralement son catalogue d’offre pour opter pour deux solutions : un forfait mensuel et un forfait annuel.

Une offre mensuelle plus cher avec tout de même un petit ajout. Depuis son lancement, Salto proposait trois formules au choix pour ceux désirant s’abonner à la plateforme de SVOD lancée par France Télévisions, TF1 et M6. Ce n’est désormais plus le cas.

En effet, jusqu’à aujourd’hui, vous pouviez souscrire à la formule solo à 6.99€/mois avec un seul écran en simultané, duo pour deux écrans à 9.99€/mois et tribu pour quatre écrans à 12.99€/mois. Salto fait table rase et ne propose aujourd’hui que deux offres, une mensuelle et une annuelle.

Ainsi, vous pouvez souscrire à la formule mensuelle à 7.99€/mois, soit un euro plus cher que l’ancienne offre “solo”, mais cette dernière permet désormais d’utiliser le service sur trois écrans en même temps. Pour l’offre annuelle, comptez 69.90€ à l’année, toujours avec 3 utilisateurs en simultané. A noter cependant, ces deux offres sont proposées avec un mois d’essai offert et sans engagement.

La plateforme n’est pour l’instant disponible que sur les Freebox tournant sous Android TV avec une application disponible sur le PlayStore ou via l’application Prime Video pour les abonnés Amazon Prime.

Source : Ariase

