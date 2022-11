Une nouvelle mise à jour des iPhone apporte une nouveauté très attendue concernant Free Mobile

La VoWiFi est enfin disponible dans une nouvelle mise à jour iOS, pour les abonnés Free Mobile.

Une nouvelle version d’IOS, estampillée 16,2 Bêta 2, est disponible et celle-ci apporte une grosse nouveauté pour les abonnés Free Mobile. En effet, avec cette mise jour, la VoWiFi est désormais disponible sur les iPhone pour les abonnés à l’opérateur de Xavier Niel. Cette dernière arrive même avec un peu d’avance puisque Free avait annoncé il y a quelques mois, dans sa liste présentant les échéances pour l’arrivée de la VoWiFi, qu’elle serait disponible en décembre.

La VoWiFi apporte une grosse amélioration puisqu’elle permet d’exploiter n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connectés afin d’émettre et recevoir des appels (et prochainement, pour envoyer et recevoir des SMS/MMS) lorsque vous captez mal le signal mobile ou que vous vous situez à l’étranger. Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide, et la qualité sonore se voit également améliorée.

Merci à TiinoX83

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox