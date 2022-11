Free Mobile fige son offre 110 Go et son prix en supprimant sa date limite d’abonnement

Free Mobile met fin pour le moment aux multiples prolongations de son forfait “Série Free”. Son offre 110 Go à 14,99€ ne dispose plus de date de validité.

Ça bouge chez Free Mobile et plus particulièrement pour son forfait “Série Free 110 Go”. Depuis son lancement en juillet 2018, l’opérateur applique une date de validité sur son offre en la prolongeant semaine après semaine tout en augmentant ou baissant son prix mais aussi son enveloppe de données incluses en fonction de l’agressivité de la concurrence.

Comme il a pu le faire durant l’hiver 2019, l’opérateur décide aujourd’hui de figer son offre en faisant sauter l’habituelle date de validité et le compte à rebours associé. La fiche d’informations et tarifs Forfait Série Free le confirme : “Offre valable à partir du 09/11/2022 pour toute nouvelle souscription, réservée aux personnes n’ayant pas été abonné au Forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription.” Exit donc la mention “valable du XX, au XX”.

Pour 14,99€/mois pendant 1 an, l’offre comprend 110 Go en France métropolitaine, mais aussi 16 Go depuis Europe/DOM en 4G ainsi qu’un accès à Free Ligue 1. Les abonnés basculeront ensuite automatiquement vers le forfait 5G 210 Go à 19,99€/mois.

