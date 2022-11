Nouvel incendie criminel d’un site mobile, Free Mobile et Orange impactés

Un pylône implanté dans la commune de Saoû dans la Drôme a été incendié le week-end dernier. Les abonnés d’Orange et Free Mobile sont privés de téléphonie et d’internet mobile.

Les sabotages d’infrastructures d’accès mobile se succèdent depuis plusieurs années. Dans la Drôme, un pylône de TDF a été victime d’un incendie le week-end dernier dont l’origine est à première vue criminelle. Les services mobiles d’Orange et Free Mobile sont depuis impactés. Aucune revendication est à noter, l’opérateur historique a décidé de porter plainte. De son côté, l’ex-trublion a dévoilé des images du site carbonisé. Une enquête menée par la gendarmerie est actuellement en cours.

Une tour radio a été incendiée ce weekend à Saoû dans la Drôme entrainant des perturbations de service mobile. Une enquête est en cours, merci de votre patience. pic.twitter.com/dEntuotbIJ — Free 1337 (@Free_1337) November 8, 2022

En avril dernier, les opérateurs ont tiré la sonnette d’alarmant en estimant que “chacun de ces actes de vandalisme impacte lourdement l’exécution des chantiers vitaux du déploiement de la fibre optique, du New Deal Mobile et de la 5G”. Selon eux, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance et de dégradation des infrastructures numériques doivent s’intensifier,” en renforçant la réponse pénale et en durcissant les sanctions à l’encontre de leurs auteurs”.

Si, Orange, SFR, Free Mobile et Bouygues ne cessent de renforcer la protection des sites mobiles, avec des détecteurs de mouvements, de l’éclairage automatisé, des grillages renforcés ou encore des expérimentations de surveillance. Certains saboteurs passent encore à travers les mailles du filet, il faut dire que plus de 50 000 sites sont implantés sur le territoire métropolitain.

