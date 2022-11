Pannes réseau cuivre : Bouygues Telecom attaque Orange en justice et réclame 78 millions d’euros

Bouygues Telecom accuse Orange de réduire ses investissements dans son réseau ADSL, la qualité de service n’est selon lui pas au rendez-vous et cela l’impacte commercialement.

Il n’en démord pas, les pannes et défaillances comme des retards de livraison persistent sur le réseau cuivre d’Orange malgré différents plans d’action, et cela lui cause un préjudice commercial et d’image important. Dans ce contexte, Bouygues Telecom a décidé de poursuivre Orange devant le tribunal judiciaire de Paris, révèle L’Informé.

La filiale de Bouygues accuse l’opérateur historique de réduire ses investissements dans l’entretien de son vieux réseau afin de mettre les bouchées doubles sur la fibre optique. Alors qu’il loue chaque ligne fixe 9,65 euros par mois pour ses quelques 2 millions de clients ADSL, Bouygues Telecom réclame aujourd’hui 78 millions d’euros à Orange.

Pour sa part, l’ex-France Télécom milite auprès de l’Arcep pour augmenter le prix du dégroupage à 12,65 euros par mois et par ligne ADSL. De quoi lui permettre de financer comme il se doit son réseau dont le démantèlement commencera en 2026.

Bouygues Telecom et Free sont farouchement opposés à l’augmentation de ce tarif y voyant la prolongation d’une rente sur un actif déjà bien amorti. Ils l’avaient fait savoir lors d’un précédent réajustement fin 2020, de 1,5 % pour arriver à un tarif de 9,65 euros par ligne et par mois. Pourtant, l’Arcep a décidé de remettre le dossier sur la table, au risque d’échauffer à nouveau les esprits. Une clause de révision laissait en effet entrevoir cette possibilité à la condition qu’Orange dévoile “un plan de fermeture avec les garanties d’un programme et d’un calendrier ambitieux”. Or, c’est chose faite.

L’entretien du réseau cuivre, les plans se succèdent mais les pannes se poursuivent

Un réseau cuivre opérationnel partout avec des délais de réparation très courts sur l’ensemble du territoire, c’était le nouveau plan présenté par Orange en 2021. Plusieurs fois mis en demeure par le régulateur sur la qualité de son réseau, le délégataire du service universel dont la mission est de garantir l’accès à l’ADSL et à la téléphonie fixe à tous les Français, a mis en place un premier plan d’action en 2018 entre renforcement de ses ressources, accroissement des investissements et une meilleure organisation, de quoi revenir quasiment dans les clous dès l’année suivante.

Mais il n’y a rien à faire, les pannes et coupures ont continué d’être monnaie courante en 2021, de quoi susciter des tensions dans les territoires. Face à ces incidents récurrents et notamment au temps d’intervention du telco, l’Etat a pris les choses en main afin d’aboutir à un nouveau plan d’action l’année dernière. L’ex-France Télécom s’est alors engagé ainsi à investir 500 millions d’euros dans son réseau vétuste. La garantie de rétablissement du service sous 48 heures pour 80 % des clients ne répond plus aujourd’hui aux attentes des foyers français. Désormais, en cas de perte de connexion et d’incident, les abonnés peu importe l’opérateur se voient attribuer un téléphone mobile gratuitement dans les 24h. Par ailleurs si la panne est collective voire généralisée dans une zone, Orange doit créer un réseau Wi-Fi local par satellite, toujours sans surcoût.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox