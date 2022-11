Forfaits mobiles : « 90% des clients n’ont pas eu le sentiment que les prix avaient augmenté en 2022 » selon Orange

La période n’est plus à la guerre des prix sur le mobile, les tarifs sont même plutôt en hausse mais Orange affirme que la majorité des clients ne s’en plaignent pas.

Le marché des télécoms est extrêmement concurrentiel, chaque opérateur voulant attirer les clients des autres dans sa base d’abonné. Un bon exemple de cela s’est vu il y a quelques années, avec des tarifs très agressifs, à défaut même d’être rentables pour les telcos. Cependant, depuis trois ans, les promotions folles ont laissé place à une stratégie d’apaisement du marché, saluée par l’opérateur historique.

Fabienne Dulac, directrice générale d’Orange France explique en effet que “les quatre acteurs [Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, Ndlr] ont mis en place une forme de ‘market repair’ en diminuant le niveau des promotions, et en rétablissant, au final, les prix à des niveaux qui correspondent mieux à la valeur fournie “. Elle rappelle en effet que les marques low cost des opérateurs se battaient en février 2019 à coup d’offre mobiles à 5.99€/mois pour 40 Go de données”. Un an plus tard, pour la même enveloppe, le prix s’approchait des “11 à 13€”, aujourd’hui elle se situent entre “17 et 18€” selon l’opérateur.

Le choix de cet exemple n’est pas un hasard, puisqu’il s’agit de “l’offre de référence client” affirme la DG d’Orange France. Un marqueur pour les opérateurs permettant de définir les tarifs de leurs autres offres et qui a donc permis à Orange et consorts de faire moins de promotions ou d’augmenter le tarif de leurs forfaits haut de gamme, tout en rajoutant des données ou des services. La pratique serait assez appréciée par les abonnés selon Fabienne Dulac, qui cite une étude réalisée par l’opérateur : « 90% des clients n’ont pas eu le sentiment que les prix avaient augmenté en 2022 ». A noter que seul Free n’a pas augmenté le tarif de ses offres historiques durant cette période et a promis, en début d’année, de conserver ses prix de 2€ et 19.99€/mois durant encore 5 ans.

La hausse se justifie selon les opérateurs par l’investissement massifs des opérateurs dans les réseaux mobiles et fixe. Selon elle, le Covid-19 a bousculé nos habitudes et si le prix était auparavant un premier critère d’achat, la qualité du réseau et l’expérience utilisateurs sont désormais aussi importants pour choisir son forfait. “Il y a aussi le fait que la France avait atteint un point très bas en matière de tarifs. Le marché était devenu extrêmement atypique.” ajoute-t-elle. “ Nous sommes toujours bien en dessous des prix espagnols, allemands, anglais et même belges” rappelle-t-elle.

Source : La Tribune

