Une disparition de Freebox au goût amer, l’eSIM vaut-elle le coup ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La Freebox mini 4K disparaît, les prix des Freebox s’en ressentent

A l’heure où Red by SFR augmente le prix de sa box d’entrée de gamme, Free décide de retirer sa Freebox mini 4K de la commercialisation sur son site internet. Si l’offre pouvait avoir l’air d’avoir fait son temps, elle restait cependant un produit d’appel de Free pour la fibre optique malgré une légère hausse de prix en avril dernier. Forcément, une disparition après sept ans de bons et loyaux services, cela fait réagir… Et certains Freenautes ont déjà des idées pour la remplacer !

L’eSIM, vraie fausse bonne idée ?

Près de 2 ans après son lancement à destination des nouveaux clients Free Mobile, l’eSIM commence à être accessible aux abonnés actuels. Si pour l’heure, l’opérateur ne permet toujours pas de basculer directement vers une carte SIM virtuelle sur l’Espace Abonné, il permet dorénavant de migrer vers cette technologie via son service client sur WhatsApp, mais aussi via Free Proxy pour ceux qui y ont accès. Une bonne nouvelle pour ceux qui l’attendaient de pied ferme, mais qui soulève la question : à quoi sert réellement l’eSIM ? Le débat est plutôt ouvert dans les commentaires.

Canal et TF1 enterrent la hache de guerre, quid des abonnés ?

Depuis le 2 septembre dernier, les abonnés Canal+ ne pouvaient plus accéder aux chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. Après des tentatives de régler l’affaire en justice qui n’ont pas marché pour TF1, la situation a perduré jusqu’à hier. En effet, ce 4 novembre 2022, la situation s’est finalement arrangée puisque les deux groupes annoncaient avoir trouvé un nouvel accord de distribution. Le retour des chaînes est prévu pour aujourd’hui, mais les abonnés ont tout de même été impactés pendant deux longs mois.

Le 720p c’est bien, mais est-ce suffisant ?

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs habitués à regarder Netflix sur un écran de télévision, et surtout les abonnés Freebox Delta dont l’abonnement est inclus. En marge du lancement le 3 novembre de son forfait moins cher à 5,99€/mois avec de la publicité, Netflix a également fait évoluer son forfait Essentiel affiché 8,99€/mois. La qualité SD (720 x 576 pixels) laisse place au 720p en HD, et ce sans surcoût. De quoi apprécier davantage de vos séries préférées sur vos écrans. Si la montée en gamme de la qualité de l’image peut être saluée, d’autres verront également que la HD n’est pas la plus optimisée… Les abonnés moins portés sur la technique verront-ils la différence ?

Un abonné se moque d’Orange qui défigure sa façade, un problème assez peu soulevé

Nous vous relations la situation gênante d’un habitant du Tarn-et-Garonne qui a eu la mauvaise surprise de voir un câble de fibre optique s’installer devant sa façade sans jamais être prévenu au préalable. Si l’on parle souvent des dégradations d’armoire ou autre, c’est également une problématique qui peut toucher les propriétaires de voir d’un coup passer ce long fil noir sans avoir de possibilité de recours. S’il a répondu avec humour en étendant son linge sur la ligne, il a également attiré la sympathie des Freenautes qui s’inquiètent cependant pour les conséquences pour le voisin… Ou font des blagues.

