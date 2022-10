Comment Bouygues Telecom veut tendre vers une réduction de 10% de sa consommation électrique

Extinction des enseignes lumineuses et écrans publicitaires, infrastructures mobiles en mode économique la nuit, température à 19 degrés dans les locaux, Bouygues Telecom dévoile son plan de sobriété numérique.

Après Orange et SFR, Bouygues Telecom a annoncé le 5 octobre “renforcer, dès cet hiver, son plan de sobriété énergétique pour tendre vers une réduction de 10% de sa consommation d’électricité”.

L’une de ses premières actions vise à s’engager via la Charte EcoWatt, à modérer sa consommation d’énergie lors des pics de consommation. Pour ce faire, en dehors des horaires d’ouverture, “l’intensité lumineuse de ses boutiques sera réduite par l’extinction des enseignes lumineuses et des écrans publicitaires. En concertation avec les partenaires sociaux, nous avons choisi d’optimiser le chauffage des locaux et d’en abaisser la température à une moyenne de 19 degrés”, explique la filiale télécoms de Bouygues.

De leur côté, les équipements réseaux mobiles de l’opérateur sont mis en mode économique la nuit pour limiter leur consommation, sans impact sur les utilisateurs. “D’autres pistes sont à l’étude, comme l’effacement volontaire de certains sites ou encore l’optimisation des flux de climatisation dans les datacenters”, poursuit Bouygues Telecom.

En parallèle, les 10 000 collaborateurs de l’opérateur seront également “sensibilisés aux écogestes sur leur lieu de travail et encouragés à adopter de nouveaux dispositifs comme le forfait mobilité durable.”

« En tant qu’opérateur de référence, Bouygues Telecom a la responsabilité de contribuer à la démarche nationale de sobriété énergétique engagée par le gouvernement. Dans la continuité de la politique ambitieuse que nous avons engagée depuis plusieurs années pour réduire notre empreinte carbone, nous nous devons de mettre en place des actions concrètes pour limiter notre consommation énergétique et celle de nos 26,7 millions de clients cet hiver, en particulier lors des pics de tension sur le réseau électrique », a commenté Benoît Torloting, directeur général de Bouygues Telecom.

L’opérateur s’engage également à poursuivre son accompagnement visant à inciter ses clients dans la réduction de leur impact numérique, en promouvant des écogestes simples comme désactiver le bluetooth de son téléphone portable, privilégier le Wi-Fi ou éteindre sa box et son décodeur en cas d’absence. L’application « Mon Empreinte Smartphone », qui permet à tous d’adopter une consommation mobile plus responsable en calculant l’empreinte carbone de sa consommation internet sur son mobile, sera également mise en avant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox