Free Mobile : de nouveaux bonus reprise et offres de remboursement sur certains smartphones

Free propose jusqu’au 15 novembre prochain jusqu’à 150€ de reprise sur votre ancien téléphone pour l’achat d’un Samsung haut de gamme.

Envie de changer de smartphone ? Dans sa boutique en ligne, Free affiche 100€ de bonus reprise pour l’achat (comptant ou via Free Flex) d’un Samsung Galaxy S22 Ultra 128Go, S22+ 256Go ou S22 128Go. S’agissant du Galaxy Z Flip4 256Go, 150 euros de reprise sont proposés.

Dans le même temps, les Samsung Galaxy S22+ et S22 Ultra bénéficient d’une offre de remboursement sur demande de 100€ uniquement pour un achat via Free Flex. L’ODR s’élève à 50€ pour le Galaxy Z Fold 4 et à 50€ pour le S22. Ces offre sont disponibles jusqu’au 6 octobre.

Comment profiter du bonus reprise

Afin de bénéficier de ces bonus reprise, il faudra se connecter avant le 6 décembre 2022 sur tradein.recommerce.com/#/samsung-free/fr et sélectionner l’appareil que vous souhaitez faire reprendre (smartphone, tablette ou montre connectée). Recommerce vous posera des questions pour estimer l’état et la valeur de reprise de l’ancien appareil. Il suffira ensuite de choisir son bonus reprise et d’indiquer ses informations personnelles avec plusieurs pièces justificatives une photo de la preuve d’achat datée au plus tard du 15 novembre 2022, la photo de l’étiquette préalablement découpée sur le carton d’emballage de votre produit comportant le code-barres à 13 chiffres et le numéro IMEI à 15 chiffres. Un bon de cession sera alors transmis par mail pour le renvoi de ancien appareil. “À réception de votre ancien appareil, son état sera vérifié. S’il diffère de ce qui a été déclaré, la valeur de l’appareil sera réévaluée et un nouveau montant vous sera proposé”, explique Samsung. Le remboursement sera effectué par deux virements bancaires (sous 5 jours après réception de mon ancien appareil).

Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont dotés d’un capteur principal de 50 MP, d’un téléobjectif de 10 MP et d’un ultra-grand-angle de 12 MP. En vidéo, la nouvelle fonction de cadrage automatique détecte et suit jusqu’à 10 personnes en ajustant automatiquement la mise au point afin qu’elles soient toutes nettes.

L’Exynos 2200 alimente également le traitement d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning de Samsung. Le Galaxy S22 est également doté d’une batterie de 3 700 mAh qui dure toute la journée, compatible avec la charge rapide 25. Le Galaxy S22+ embarque quant à lui une batterie de 4 500 mAh, avec la charge ultra-rapide 45 W.

Les deux modèles disposent d’un écran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz adaptatif . Qu’il s’agisse de l’écran de 6,1’’ du Galaxy S22 ou de celui de 6,6’’ du Galaxy S22+, chacun est doté de la technologie Vision booster, qui ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant et améliore le contraste des couleurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox