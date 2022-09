Un coup de boost qui refroidit des abonnés Free Mobile, Orange devrait-il mettre lui-même la main au portefeuille ? Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Orange refuse qu’on lui impose des normes de qualité pour l’ADSL, les Freenautes rétorquent.

Nicolas Guérin, secrétaire général d’Orange, n’a pas mâché ses mots durant l’évènement “Territoires connectés” de l’Arcep. La question du réseau cuivre et de son extinction a été abordée ainsi que de potentielles obligations de qualité de service sur l’ADSL délivrée par le réseau vieillissant en attendant sa fin de fonctionnement prévue pour 2030. Pour Orange, c’est simple : si on souhaite des normes de qualité pour le cuivre, il faudra les financer et l’opérateur n’entend pas payer lui même. Certains Freenautes cependant considèrent qu’il s’agit bel et bien d’une responsabilité incombant à Orange.

Le booster de Free Mobile en refroidit plus d’un…

Pour la première fois de son existence, Free Mobile fait payer un enrichissement sur ses offres, bien qu’il s’agisse néanmoins d’une option payante permettant une liberté de choix aux clients. Depuis ce 20 septembre, l’ex-trublion permet à ses nouveaux et à ses 4,1 millions d’abonnés au forfait 2€ de doper leur offre avec 1 Go de data en France métropolitaine et autant depuis l’Europe et les DOM ainsi les appels illimités, pour 2,99€/mois supplémentaires, soit un forfait revenant à 4,99€/mois. Il faudra compter sur 10€ supplémentaires pour activer cette option si vous êtes un ancien abonné. Les retours s’en sont fait ressentir.

En attendant, certains trouvent tout de même un bon point chez Free Mobile.

Freebox Files se dote d’une nouvelle fonctionnalité… dispensable ?

Les abonnés fixe de l’opérateur peuvent à présent écouter toutes musiques stockées dans leur box directement sur leur smartphone Android via l’application Freebox Files grâce à une nouvelle mise à jour. Si en soi l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité gratuite est toujours une bonne chose, certains questionnent la pertinence de cette dernière ainsi que le grand nombre d’applications déjà présentes.

Orange expérimente un nouvel usage de la 5G, mais est-ce utile ?

Les quatre grands opérateurs européens (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica et Vodafone) ont annoncé mercredi s’associer avec la start-up spécialisée Matsuko pour intégrer des “hologrammes” dans les communications vidéos. L’objectif est clairement affiché : créer la première “plateforme de communication holographique européenne” grâce à la 5G. Quand certains voient un pas en avant vers le futur, d’autre se questionnent sur la réelle utilité d’une telle solution.

Le déploiement de la fibre n’est pas encore parfait…

Le débat s’est échauffé lors d’une rencontre entre le régulateur des télécoms, les opérateurs et acteurs du déploiement de la fibre optique et des représentants de collectivités. Sans surprise, les raisons de la colère tournaient autour de la qualité du déploiement. Laure de la Raudière, présidente de l’Arcep a été interpellée, ainsi que les industriels de la fibre. Certains demandent un encadrement plus ferme, quand d’autres sont plus sceptiques sur la faisabilité de cela.

