Clin d’oeil : quand un chat vandale coupe une ligne ADSL

“Technicat telecom, bonjour ! Quelle ligne souhaitez vous que je coupe ?”

Après les petites souris espiègles logées dans des armoires de rue, ou encore les ragondins grignoteur de câbles FTTH, les chats se mêlent à la partie. Lassés de dormir sur des serveurs de box chez leurs maîtres, ils passent à l’attaque. Lorsqu’une abonnée perd sa connexion ADSL, son opérateur n’a pas d’autre solution que d’intervenir. Jusqu’à rien de bien étonnant. C’était sans compter le compte rendu d’intervention, la cause du problème a en effet de quoi faire sourire : ” un chat a coupé la ligne”, photo à l’appui. Le coupable a été libéré sans poursuite.

Client : J'ai plus d'ADSL !!!!! AU SECOURS !!!

SAV Opérateur : OK, on a fait le diag et on a trouvé, c'est un chat qui a coupé votre ligne.

Client : EUUUUHH….

SAV Opérateur : Si Madame, on a même la photo.

…

Source : https://t.co/T6Q3Kdro7D 😉 pic.twitter.com/1dKpfjM1B3

— Nicolas Guillaume (@nguillam) September 13, 2022