Android : l’Union Européenne confirme l’abus de position dominante de Google

Il s’agit d’un vieux conflit entre Google et la Commission européenne, mais cette dernière a finalement obtenu gain de cause auprès de la justice européenne.

Ce mercredi 14 septembre, le tribunal de l’Union Européenne a publié un arrêt confirmant la sanction déjà prononcée par Bruxelles à l’encontre de Google. En 2018, la Commission européenne considérait que Google avait imposé des restrictions au fabricants de smartphones Android ainsi qu’aux opérateurs pour consolider sa position dominante pour ce qui est du moteur de recherche.

Une amende record avait été prononcée : 4.3 milliards d’euros à l’encontre. Google avait alors déposé un recours, qui a finalement abouti à cette décision du tribunal qui confirmé, en très grande partie la sanction. En effet, le montant de l’amende a été légèrement ajusté et le géant du web devrait donc s’acquitter de 4.125 milliards d’euros.

Plusieurs actions sont reprochées à Google : avoir exigé des fabricants de préinstaller l’outil de recherche Google et le navigateur chrome pour obtenir la licence du Play Store, d’avoir payé des grands fabricants et opérateurs pour qu’ils préinstallent en exclusivité Google Search sur leurs appareils et enfin d’avoir empêché les fabricants souhaitant préinstaller les applications Google de vendre un appareil mobile intelligent fonctionnant sur d’autres versions d’Android n’étant pas approuvées par la firme de Mountain View.

La sanction a beau être validée, ce n’est peut être pas la fin pour ce dossier : en effet Google pourrait déposer un pourvoir devant la Cour de justice de l’UE. Sans surprise, le géant américain a déjà affirmé que la décision de la justice était infondée.

Source : Numerama

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox