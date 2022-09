Abonnés Freebox : deux jeux PC gratuits supplémentaires avec Prime Gaming, dont un titre “jeu de l’année”

Amazon a réalisé des ajouts de dernière minute à sa sélection pour le mois de septembre, avec un titre qui fait particulièrement écho à l’actualité.

Les jeux offerts en septembre étaient déjà plutôt alléchants, mais Amazon a ajouté deux titres supplémentaires durant cette semaine. Une bonne nouvelle pour les gamers et fans de jeux vidéos qui peuvent ainsi découvrir (ou redécouvrir) davantage de jeux.

En plus d’Assassin’s Creed Origins et de Football Manager, un troisième jeu “Triple A” peut être récupéré : Middle-Earth: Shadow of Mordor dans son édition “Game of the year”. Ce jeu se déroule dans l’univers du Seigneur des Anneaux où vous incarnez Talion, rôdeur maudit évoluant sur les terres de Sauron, l’ennemi iconique de cette saga. Entre histoire de vengeance et intrigue épique, vous pourrez ainsi découvrir un pan de l’univers de Tolkien encore peu exploré en dehors des livres, le tout en choisissant votre style de jeu : agressif, furtif, tout au corps à corps ou à distance… A l’heure où le troisième épisode de la série “Les Anneaux de pouvoir” vient d’être diffusé par Amazon, les fans pourront ainsi continuer leur immersion dans cet univers fantastique.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Si vous vous sentez plus l’âme d’un enquêteur, vous pouvez vous tourner vers Word of the Law : Death mask, dans son édition collector. Vous devrez vous lancer sur la piste d’un serial killer dans un jeu assez narratif parsemé d’énigmes. Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games.



Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Ces deux titres et les six autres peuvent être récupérés jusqu’au 1er octobre prochain. A noter pour ce qui est des jeux accessibles uniquement via une plateforme tierce, nous vous conseillons d’activer le code nécessaire dès que vous l’avez récupéré, afin d’éviter de perdre l’accès. Une fois cela fait, l’installation pourra être réalisée quand vous le souhaiterez.

Pour rappel, Prime Gaming fait partie des avantages proposés par Amazon Prime. Cet abonnement est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop. Il est également possible de souscrire à l’option pour les abonnés Freebox mini 4K et One. Le tarif a récemment évolué pour les nouveaux abonnés et est passé à 6.99€/mois mensuellement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox