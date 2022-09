Eutelsat attaqué pour mettre fin à la diffusion de plusieurs chaînes russes

Une action conjointe du comité Dideront et de Reporters sans frontières appelle l’Arcom à demander l’arrêt de la diffusion de plusieurs chaînes russes.

Trois chaînes russes diffusées sur le satellite sont dans le viseur de l’ONG. En effet, Reports sans frontières (RSF) demande l’arrêt de la diffusion de Rossiya 1 Perviy Kanal et NTV, transmises par des satellites opérés par Eutelsat.

D’après la saisine rédigée par RSF, ces chaînes sont actuellement disponibles dans les territoires occupés de l’Ukraine, ainsi qu’en Estonie, Lettonie et Lituanie. «La France ne peut tolérer une situation où des opérateurs relevant de sa juridiction contribuent à la propagande de guerre du Kremlin, en méconnaissance de leurs obligations légales” écrit le secrétaire général de Reporters sans frontières Christophe Deloire. Il enjoint ainsi l’Arcom à agir sans délai.

Le motif est, comme lors de la suppression de RT France au début du conflit, les contenus diffusés par ces chaînes. L’ONG décrit “ longueur d’émission des propos relevant, en droit français, de l’incitation à la haine et à la violence contre la population ukrainienne, des appels à l’extermination de masse ou des appels au meurtre de dirigeants, voire de l’incitation au génocide“. Le tout accompagné de dizaines de déclarations et d’extraits passés à l’antenne. Rossiya 1 et Perviy Kanal, contrôlés par le Kremlin et NTV sont les trois chaînes les plus regardées en Russie.

Eutelsat, la cible de cette saisie puisque propriétaire des satellites servant à leur diffusion, s’est déjà conformé aux décisions prises à l’encontre de la propagande Russe demandée lors des derniers mois. Pour l’instant, l’Arcom ne s’est pas encore exprimée sur le sujet et il lui appartient de trancher si la sanction relève bien de l’autorité française.

Source: Libération

