Insolite : une fille de six ans change de nom à cause d’Alexa d’Amazon

Face à trop de blagues, les parents ont tout fait pour que leur fille retrouve une vie tranquille.

Un prénom un peu trop dur à porter. Six ans auparavant, des jeunes parents ont décidé de nommer leur petite fille Alexa alors que les premiers appareils intégrant l’assistant vocal d’Amazon du même nom débarquaient sur le marché. Une coïncidence qui s’avèrera source de douleur pour la petite.

En effet, plus les appareils et l’assistant devenaient populaires, plus les blagues sur son prénom devenaient récurrentes. Du jardin d’enfant à la cour de récré, cette petite allemande entendaient plus que régulièrement des commandes Alexa directement adressées à elle. Au fur et à mesure, les blagues ont pris une saveur très amère et pesaient sur le moral de la petite fille et les parents ont tout d’abord tenté de lui faire changer de nom auprès de la ville de Goettingen.

La première tentative a échoué mais les parents ont décidé de mener l’affaire directement en justice. Durant leur audience, ils expliquent avoir observé ce type de blagues sur le terrain de jeu, à la piscine et même de la part d’un inconnu qui, une fois le nom de la fillette entendu, a lancé sans gêne un “Alexa, danse pour moi !” . Les juges ont convenu que la fille subissait le poids émotionnel de ces jeux de mots, mais pas seulement. Le nom est également “une invitation à des ordres insultants” selon les magistrats.

Source : The New York Post

