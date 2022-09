On connaît désormais la date de lancement d’iOS 16 et les appareils compatibles

Comme on aurait pu s’y attendre, le nouvel OS d’Apple sera lancé sur les iPhone compatibles en même temps que les iPhone 14 seront mis en vente.

Préparez-vous à mettre à jour votre smartphone le 12 septembre prochain. Apple vient d’annoncer la date à laquelle iOS 16 sera lancée ainsi que les différents modèles compatibles. Comme à son habitude, la Pomme permet l’arrivée de ce nouveau système d’exploitation sur des anciens modèles, avec des sorties remontant jusqu’à 5 ans.

Ainsi, en plus d’une disponibilité sur les nouveaux iPhone 14, la liste des appareils compatibles est la suivante :

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 2020

iPhone SE 2022

Ce nouvel OS doit apporter par exemple un écran de verrouillage repensé lui permettant l’affichage d’éléments derrière une personne ou un autre sujet grâce à l’intelligence artificielle, entre autres. iMessage doit également permettre d’éditer vos messages et la fonctionnalité de partage SharePlay va également s’enrichir. D’autres outils sont prévus pour protéger vos données avec notamment “Safety Check”. Il peut être activé en quelques secondes et va immédiatement suspendre le partage de certaines données avec d’autres appareils, notamment sa géolocalisation et tous les accès aux messages sont bloqués, les identifiants Apple pour leur part seront réinitialisés. iOS 16 veut également mettre en place de nouvelles fonctions dans un but de contrôle parental avec un écran permetttant de visualiser l’ensemble des applications auxquelles ont accès ses enfants ainsi que leur localisation en temps réel.

Source : PhoneArena via Presse Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox