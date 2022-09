Apple dévoile ses iPhone 14 : les prix flambent pour des évolutions discrètes

La traditionnelle keynote d’Apple pour présenter ses nouveaux appareils a été présentée hier, avec son lot d’annonces.

Ce mercredi soir a été l’occasion de suivre “Far Out”, l’événement d’Apple dédié au hardware. Si la star de la conférence a bien sûr été l’iPhone 14 et ses diverses déclinaisons, il ne s’agit pas des seules nouveautés que le géant américain a présenté.

Quatre versions pour l’iPhone 14

La firme créée par Steve Jobs a ainsi dévoilé deux gammes d’iPhone 14, présentant chacun deux modèles. Tout d’abord, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, respectivement vendus à 1019€ et 1169€. L’une des nouveautés annoncées par Apple concerne la facilité de paiement, puisque la firme de Cupertino propose d’étaler le paiement directement, avec une mensualité de 42.45€/mois pour l’iPhone 14 et 48.70€/mois pour la version Plus, pendant deux ans.

Quid des capacités des derniers arrivants ? Ils embarquent tous les deux la nouvelle puce A15 dédiée aux iPhones 13 Pro et embarquent des capteurs photos repensés pour optimiser la capture d’image, tant sur le capteur principal que pour les selfies. Du côté de la vidéo, un stabilisateur est intégré grâce au mode action. Côté design, assez peu de changement sur ces deux modèles, avec toujours une encoche sur leurs écrans de 6.4 pouces pour l’iPhone 14 et 6.7 pouces pour la version Plus.

Meet iPhone 14 Pro, iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, and AirPods Pro. All that and more from the #AppleEvent — Apple (@Apple) September 7, 2022

Passons à la plus haute gamme d’iPhone avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, avec un écran respectif de 6.1 pouces et 6.7 pouces. Haut de gamme exige, c’est une toute nouvelle puce A16 Bionic de dernière génération qui est installée dans ces smartphones avec de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, une incrustation en haut de l’écran permettant d’avoir accès aux applications en fond, comme l’écoute de la musique ou les alertes… Une forme de multifonction, comme le fait Samsung sur certains modèles. Pour afficher cela, l’encoche a été réduite en une ellipse sur ces modèles.

En terme de photographie, Apple continue dans sa logique de “toujours plus” en renforçant le téléobjectif de ses capteurs. Quid du prix ? L’iPhone 14 Pro est vendu 1329€ et l’iPhone Pro Max coûte 1479€, avec encore une fois la possibilité proposée par Apple d’échelonner le paiement sur 24 mois, soi 55.7€ pour l’iPhone 14 Pro et 61.62€ pour l’iPhone 14 Pro Max.

Des prix plutôt élevés en Europe alors que ces derniers n’ont pas changé aux États-Unis, la faute à un euro affaibli face au dollar et à l’inflation actuelle. Ces tarifs augmenteront encore pour les personnes désirant davantage de stockage, le prix pouvant grimper à respectivement 1979€ et 2 129€ pour 1To de stockage. A titre d’indication, la gamme Pro précédente coûtait 170 à 220€ de moins pour les modèles sans ajout de mémoire. A noter par ailleurs que la compatibilité et localisation par satellite, annoncée par Apple lors de la conférence, ne sera disponible qu’aux États-Unis.

Côté disponibilité, les iPhone 14 et 14 Pro seront proposés en pré-commande le 9 septembre pour un achat le 16. L’iPhone 14 Plus sera pour sa part disponible en précommande le 7 octobre prochain.

Une nouvelle gamme d’Apple Watch

Pour les amateurs de technologie, les montres connectées font également parties annonces de la keynote. Ainsi, l’Apple Watch Séries a été présentée, résistante à l’eau, aux poussières et aux chutes avec une nouvelle fonctionnalité de suivi de température et un outil “Crash Detection” qui pourra vous sauver en cas d’accident de voiture, en avertissant les secours en cas d’impact. Comptez 399$ pour la version WiFi et 499$ pour sa version 4G. Ces deux modèles seront disponibles à partir du 16 septembre.

Une nouvelle Apple Watch SE un peu moins chère avec les principales fonctionnalités de la montre connectée est également de la partie, à partir de 249$. Mais une toute nouvelle Apple Watch a fait son apparition avec sa version ultra, dédiée aux sportifs de l’extrême. Dans un boîtier en titane, elle propose un verre saphir plus solide avec un grand écran de 49 mm et des capacités repensées pour une connectivité optimale. La batterie a également été optimisée pour 60 heures d’autonomie. Ce modèle, vendu dès le 23 septembre prochain, embarque également une nouvelle application Oceanic+ pour remplacer un ordinateur de plongée. Il faudra cependant mettre la main au portefeuille, ce bijou étant vendu au prix de 999€.

Les Airpods Pro dans une version revisitée

Une version 2 pour les Airpods Pro est également de la partie. Parmi les nouveautés, on peut noter la gestion du volume du son d’un simple contact du doigt sur les écouteurs. Il est également possible de paramétrer davantage ses écouteurs pour une spatialisation de l’audio plus immersive. La réduction de bruit active est toujours de la partie.

A noter également, la possibilité de localiser les Airpods Pro et un boitier équipé d’un haut-parleur qui bipe si vous l’avez perdu chez vous. Ils seront disponibles à partir du 23 septembre prochain, pour 249$.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox