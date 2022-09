Orange : une double opération séduction pour attirer plus facilement les nouveaux abonnés

L’opérateur historique cherche à recruter massivement à coups de promotions peu habituelles. L’une d’entre elles consiste à réduire le prix de ses abonnements à ceux qui quitteraient Free, Bouygues et SFR pour le rejoindre.

A l’occasion de la rentrée, les opérateurs enchaînent les promotions afin d’attirer le plus de nouveaux clients sur la fibre. On pense à Free et son offre Freebox Révolution avec TV by Canal et des services inclus à 9,99€/mois pendant an mais aussi Bouygues Telecom et son abonnement Bbox fibre à moins de 10 euros. De son côté Orange n’est pas en reste avec deux offres qui peuvent retenir l’attention.

La première s’adresse aux nouveaux abonnés Livebox, Livebox Up ou Livebox Max (ADSL,VDSL2 ou Fibre). Jusqu’au 5 octobre, l’opérateur historique offre les deux premiers mois d’abonnement. “Votre remboursement différé interviendra à partir de votre 2e ou 3e facture après validation de votre demande”, explique le FAI. Rien de bien nouveau puisque d’autres opérateurs comme SFR et Free (Freebox Révolution) ont déjà eu recours à ce type d’offres.

La seconde offre concerne les nouveaux abonnés ayant changé d’opérateur. Si Orange prend en charge jusqu’à 150 euros de frais de résiliation, il propose aussi de vous rembourser 5€/mois pendant un an. Pour cela, il faut avoir quitté son opérateur après le 18 juin dernier et avoir choisi une offre internet Livebox, Livebox Up, Livebox Max ou Pack Open, Pack Open Up, ou Pack Open Max. La stratégie, entre les lignes, est d’attirer les clients de la concurrence en les invitant indirectement à résilier. Mais si les prix appliqués par le FAI peuvent en dissuader plus d’un. A l’heure actuelle, Free es l’opérateur qui recrute le plus sur le fixe même si Orange performe le plus sur la fibre.

De son côté Bouygues Telecom, est parti à l’abordage des clients mobiles de ses rivaux en mars dernier en leur proposant jusqu’à -19€/mois de remise sur leur forfait. Pour cela : “une seule chose à faire, nous rejoindre en gardant votre numéro”, indique t-il sur son site internet. Plus concrètement, l’opérateur proposait une offre assez particulière, permettant en seulement quelques clics de choisir un forfait Sensation avec un engagement de 12 ou 24 mois, tout en effectuant une portabilité, avec réduction immédiate à la clé. L’opérateur se chargeait alors de la résiliation

“Les nouveaux clients internet ayant souscrit à partir du site orange.fr un Pack Open, Open Up, Open Max ou encore une offre Livebox réservée aux clients du forfait mobile 80Go ne peuvent pas bénéficier de cette offre de remboursement différé car ils bénéficient déjà d’une remise immédiate d’un montant équivalent sur leur facture”, précise Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox