Comparatif mobile et box : quels opérateurs ont attiré le plus d’abonnés au second trimestre

Tous les opérateurs ont désormais publié leurs résultats pour le 2e trimestre 2022, il est à présent possible de réaliser un comparatif en matière de recrutements sur le mobile et les box.

Orange dépasse Free sur le mobile, SFR toujours à la traîne

Quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments lors du 2e trimestre 2022 ? Free conserve son fauteuil de meilleur recruteur sur le fixe tout en restant dans le rétroviseur d’Orange sur la fibre. L’opérateur historique se démarque sur le mobile et double le trublion. SFR limite la casse grâce à l’intégration de la base d’abonnés fixe et mobile de Coriolis Telecom et Syma soit un gain de 1,3 millions d’abonnés que nous ne compterons pas ici, seules les ventes nettes sont analysées. Bouygues Telecom affiche quant à lui des performances commerciales solides et stables.

Après avoir pris la tête lors des trois premiers mois de l’année, Free Mobile rend une nouvelle fois une copie de bonne facture malgré la perte de son leadership avec le gain de 120 000 nouveaux abonnés nets grâce notamment à sa solution de financement de smartphones Free Flex, dont 233 000 sur ses offres 4G/5G. A titre de comparaison, Orange a enregistré 173 000 ventes nettes sur la période, et prend les devants. Dans le même temps, 96 000 nouveaux abonnés ont souscrit chez Bouygues Telecom, et 58 000 chez SFR , des résultas en ligne avec le trimestre précédent. Les deux opérateurs lancent chaque semaine de nouveaux forfaits identiques souvent très riches en data.

Recrutements sur le mobile (ventes nettes)

1- Orange : +173 000

2- Free : +120 000

3- Bouygues : +96 000

4- SFR : +58 000

Free toujours premier sur le fixe juste devant Bouygues, SFR dégringole

Entre fin mars et fin juin, Free a une nouvelle fois fait mieux que la concurrence en engrangeant 67 000 nouveaux abonnés sur le segment pour une base totale s’élevant désormais à plus de 7 millions de clients. Une performance très solide en comparaison de ses rivaux puisque sur la même période, Orange, et Bouygues Telecom ont respectivement recruté 26 000 et 29 000 nouveaux clients, la baisse de régime est importante pour les deux acteurs. Pour sa part, SFR en a gagné 41 000 grâce à l’intégration des clients de Coriolis Telecom sans quoi il en aurait perdu 5000. Lors du trimestre précédent, l’opérateur au carré rouge en avait perdu 28 000

Recrutements sur le fixe ( ventes nettes)

1- Free: +67 000

2- Bouygues Telecom : +29 000

3- Orange : +26 000

4- SFR : – 5000

Orange baisse de régime mais reste premier sur la fibre, Free garde le cap

A l’heure où la fibre se démocratise en France au fil des déploiements, la demande des Français commence à fléchir. Depuis juin 2020, c’est la première fois qu’Orange ne dépasse pas la barre des 300 000 nouveaux recrutements. Un début d’explication à cela : “le marché fixe se normalise après le fort engouement provoqué par la généralisation du télétravail”, explique-t-il. Pour sa part Free profite d’une dynamique normalisée sur le segment avec pas moins de 204 000 Freebox en fibre optique écoulées lors du second trimestre, pas suffisant toutefois pour dépasser l’opérateur historique.

Pour Bouygues Telecom, la fibre continue de tirer ses performances commerciales, puisque l’opérateur a séduit 172 000 nouveaux clients (migration et vente). La part de ses clients Fixe possédant une offre FTTH continue d’augmenter et atteint désormais 58%, contre 45% un an auparavant.

Derrière, SFR a recruté 141 000 nouveaux abonnés sur la fibre (FTTH, FTTB et 4G Box ) une performance en légère évolution, toujours en retrait des recrutements d’Orange qui a engrangé près de deux fois plus de clients sur la période.

Nouveaux abonnés fibre

1- Orange : +263 000

2- Free : +207 000

3- Bouygues Telecom : +172 000

4- SFR : + 141 000