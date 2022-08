Bouygues Telecom tient le cap sur le mobile et la fibre et signe un 2e trimestre solide

Pourquoi changer une formule qui fonctionne ? Bouygues Telecom a séduit 96 000 nouveaux abonnés mobile et 143 000 clients sur la fibre lors du second trimestre 2022.

Les bonnes performances s’enchaînent pour l’opérateur et le second trimestre 2022 ne fait pas exception. Bouygues Telecom le confirme en dévoilant ce 2 août ses résultats trimestriels, avec, à fin juin, un parc forfait mobile hors MtoM atteignant 14.966 millions d’abonnés grâce à l’acquisition de 96 000 clients durant l’exercice, soit 193 000 nouveaux abonnés depuis le début de l’année. Un résultat qui est cependant en deçà des chiffres d’Orange, qui pour sa part avait récolté 173 000 ventes nettes hors M2M. De l’autre côté, Bouygues n’a pas à rougir face à SFR qui, ses deux rachats mis-à-part, n’avait engrangé que 58 000 abonnés sur la même période.

Concernant le fixe, l’opérateur reste proche d’Orange avec 29 000 nouveaux clients ADSL et fibre sur la période, contre 26 000 nouveaux abonnés chez l’opérateur historique. Une certaine baisse de régime est observée par rapport au trimestre précédent, ou la filiale du groupe de BTP avait recruté 52 000 nouveaux abonnés. Cependant, la fibre optique continue de tirer les performances commerciales, puisque l’opérateur a séduit 172 000 nouveaux clients (migration et vente) pour atteindre 2.6 millions d’abonnés à fin juin 2022. “La part des clients Fixe possédant une offre FTTH continue d’augmenter et atteint désormais 58%, contre 45% un an auparavant” précise l’opérateur. A titre de comparaison, Orange comptait sur le même exercice 263 000 ventes nettes.

La stabilité se ressent forcément sur le chiffre d’affaires de l’opérateur, puisqu’il reste assez proche de sa performance au premier trimestre avec 1.836 milliards d’euros. Sur le début de l’année, le CA s’élève à 3,636 milliards soit une hausse de 5% par rapport au premier semestre 2021. “Grâce à une bonne maîtrise des coûts, l’EBITDA après Loyer progresse de 72 millions d’euros (+9%) par rapport à fin juin 2021 et atteint 830 millions d’euros. En conséquence, la marge d’EBITDA après Loyer poursuit son redressement (+1,8 point par rapport à fin juin 2021), en cohérence avec la trajectoire de remontée progressive de la marge prévue au plan « Ambition 2026 »“. Il ne reste plus que Free pour compléter la liste des résultats dévoilés par les opérateur, la présentation étant prévue pour le 29 août prochain.



