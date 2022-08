Android : mots de passe, code pin, données bancaires… rien n’échappe à ces 17 applications, désinstallez-les

Un malware redoutable sévit sur les smartphones Android et a été identifié sur 17 applications dont il est urgent de se débarrasser.

Les pirates et hackers ne prennent pas de vacances. Une nouvelle étude des experts en sécurité Trend Micro dévoile plusieurs applications contenant des malwares visant à dérober vos données, allant du code PIN de votre téléphone à vos coordonnées bancaires.

Nommé Octo, e malware serait également capable d’intercepter vos SMS pour y placer des logiciels malveillants. “Il gardera l’appareil éveillé et enregistrera un service programmé pour collecter et télécharger des données sensibles sur son serveur […]. Il utilise aussi un réseau virtuel pour enregistrer l’écran de l’utilisateur, y compris les informations sensibles telles que les informations d’identification bancaires, les adresses e-mail et les mots de passe, ainsi que les codes PIN. Le logiciel malveillant provoque également le noircissement de l’écran de l’utilisateur en désactivant le rétroéclairage et en éteignant le son de l’appareil pour masquer les comportements malveillants.” expliquent les experts de Trend Micro.

Pour ne rien arranger, Octo est également capable de désactiver Google Play Protect, chargé de vérifier les applications pour identifier les comportements malveillants. Cela lui permet notamment de collecter les données utilisateurs comme les contacts, les applications installées et même les messages.

Ainsi, si vous retrouvez une appli portant l’un de ces noms sur votre téléphone, il est urgent de la désinstaller.

Call Recorder

Rooster VPN

Super Cleaner

Document Scanner

Universal Saver Pro

Eagle photo editor

Call recorder pro+

Extra Cleaner

Crypto Utils

FixCleaner

Universal Saver Pro (une autre version)

Lucky Cleaner

Just In: Video Motion

Document Scanner PRO

Conquer Darkness

Simpli Cleaner

Unicc QE Scanner

Source : Trend Micro via 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox