Abonnés Freebox avec Amazon Prime : 6 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont un monument du genre

Tous les mois, Prime Gaming offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime pour les récupérer. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Pop depuis peu ainsi qu’aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois d’août. A l’heure où nous écrivons ces lignes, six nouveaux jeux sont disponibles. La majorité des jeux sont disponibles jusqu’au 1er septembre prochain. Depuis quelques mois, Amazon diversifie les jeux et propose même des grosses licences accessibles depuis des plateformes spécifiques aux éditeurs.

Starcraft revu à neuf à récupérer sur Battle.net

Un monument du jeu vidéo pour les amateurs de RTS. Vous pouvez en effet découvrir Starcraft dans sa version remasterisée en 2017 gratuitement. Ce jeu de stratégie en temps réel a marqué l’histoire des jeux vidéos et vous permettra de livrer des batailles d’anthologie dans un monde de science-fiction. Revivez le conflit intergalactique qui oppose Terrans, Protoss et Zergs avec des effets visuels et sonores améliorés, et redécouvrez le style de jeu classique qui a porté StarCraft au rang de phénomène mondial.

Pour récupérer ce jeu, il est nécessaire de réaliser une manipulation spécifique. Il faudra tout d’abord vous créer un compte sur la plateforme Battle.net et télécharger le launcher dédié pour jouer aux jeux de Blizzard. Connectez-vous ensuite à Prime Gaming et allez sur la page dédiée au jeu puis cliquez sur “associer un compte au jeu”. Il vous sera alors demandé de saisir vos identifiants Battle.net et de suivre la procédure, puis vous n’aurez plus qu’à cliquer sur terminer la récupération.

Essayez Family Mysteries : Poisonous Promises sur Legacy Games

Plongez dans une enquête criminelle époustouflante dans ce jeu d’aventure d’objets cachés, disponible pour les membres Prime. Pour profiter de ce jeu d’enquête, il vous faudra découvrir une nouvelle plateforme nommée Legacy Games.



Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

4 jeux gratuits à découvrir sur Amazon Games

Des extraterrestres venus de l’espace ont construit une machine à stupidité qui réduit progressivement le QI des gens à sa plus simple expression. Mais il y a pire : la seule personne à pouvoir les arrêter est Zak McKracken, reporter pour le peu crédible National Inquisitor, qui invente des histoires de melons carnivores et de vampires végétariens.Zak McKracken and the Alien Mindbenders est une aventure point’n click classique avec quatre personnages au choix à contrôler. Résolvez des énigmes et interagissez avec un monde déjanté en utilisant la bonne vieille interface à commandes verbales. Partez à l’aventure dans le monde entier et même dans l’espace. Si vous cherchez une aventure à l’ancienne aux quatre coins de la planète, ne passez pas à côté de Zak McKracken and the Alien Mindbenders !

 Beasts of Maravilla Island est un jeu d’aventure en 3D où vous incarnez une photographe animalière qui explore une île magique fourmillante de vie. Résolvez des casse-tête pour découvrir des créatures extraordinaires et trouvez des façons créatives d’interagir avec leur personnalité unique pour prendre la photo parfaite, le tout dans un univers enchanteur. Enfilez vos meilleurs chaussures de randonnée et prenez votre sac à dos, à l’aventure !  Assistez à la naissance d’une IA douée de conscience dans cette grande aventure atmosphérique de piratage informatique.La combinaison d’une progression à la metroidvania et d’une exploration et d’un gameplay non linéaires. Recompile met le joueur au défi d’explorer, combattre, pirater et survivre. Découvrez les nombreux secrets d’un ancien paysage numérique et préparez-vous pour une reconfiguration de tout le système.  Pour finir, ScourgeBringer est un rogue-lite de plates-formes nerveux et aux déplacements super fluides. Aidez Kyhra à explorer l’inconnu et se tailler une route à travers les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être la rédemption de toute l’humanité.  Comment récupérer les jeux Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Découvrez l’offre Freebox Delta à 39,99€ pendant 1 an puis 49,99€. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois pour l’instant. Le prix augmentera en effet à la rentrée.

