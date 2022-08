Un poteau téléphonique d’Orange menace une réserve incendie, le maire s’inquiète de la lenteur de l’opérateur

Une crainte de double peine : percer une poche incendie et priver les abonnés aux alentours de téléphonie.

Une situation précaire qui dure depuis trop longtemps. A Martainville dans l’Eure, un poteau de téléphonie penche dangereusement depuis plusieurs mois. Si cela ne suffisait pas, l’emplacement de cette installation est d’autant plus problématique du fait qu’une grande poche incendie en plastique a été installée en avril dernier et se situe juste en dessous du poteau, qui fait office d’épée de Damoclès.

“Je l’ai signalé à Orange. Mon signalement a été pris en compte. L’entreprise missionnée par l’opérateur devait intervenir en mai. Je l’attends toujours”, s’agace Didier Delabrière, maire de la commune. Le risque est double : endommager cette poche qui a tout de même coûté plus de 12 000€ mais aussi couper la téléphone aux habitants du quartier. La lenteur est d’autant plus exaspérante “qu’en août, on le sait, beaucoup d’entreprises sont souvent en congé“.

Crédit image : L’éveil de Pont-Audemer

Une situation plutôt critique, à laquelle s’ajoute un entretien des alentours par le département ne permettant pas une sécurité optimale vis-à-vis des incedies selon l’élu. En attendant une résolution…

Source : L’éveil de Pont-Audemer (version papier)

