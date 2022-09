Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent trouver en 10 secondes les chaînes et packs TV auxquels ils ont souscrit, et résilier aussi vite

Afficher en quelques clics les chaînes et packs TV auxquels vous avez souscrit sur Freebox, c’es un jeu d’enfant depuis l’Espace abonné ou l’interface TV.

Un abonnement par-ci, un autre par-là. Si vous consommez beaucoup de contenus et avez tendance à vous inscrire facilement, il est possible de faire le point sur vos souscriptions en cours. Cette vérification se passe notamment depuis l’Espace Abonné. Une fois connecté à l’Espace Abonné, cliquez sur le raccourci “Mes Factures”. De là, faites défiler la page, vous tomberez alors sur la rubrique “Consulter vos chaînes TV en option pour le mois en cours”.

Ci-dessous, la page d’informations obtenue dans le cas d’une Freebox avec une souscription au pack Adult Swim + Toonami à 2,99 euros par mois et un abonnement TV by Canal Panorama inclus. Notez qu’elle renseigne également sur les achats VOD pour le mois en cours.

Via l’interface Freebox

Pour les chaînes et packs TV, il est également possible d’avoir l’information depuis l’interface TV. Dans le cas par exemple d’un player Free Devialet, il faut aller dans “Réglages/Options TV et Codes/Abonnement des chaînes”. De quoi vous permettre de faire le point et de résilier directement avec votre télécommande en sélectionner la chaîne payante que vous ne regardez plus.