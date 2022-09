5G : SFR déploie le plus vite en août sur la bande 3,5 GHz, Orange baisse de régime, Free Mobile encore trop timide

L’ANFR dévoile son observatoire mensuel du déploiement des réseaux 5G des opérateurs pour le mois d’août 2022. Orange baisse de régime quand SFR garde le cap

Il est l’heure de faire le point à tous les niveaux plus de 20 mois après le lancement de la 5G dans l’Hexagone. Aujourd’hui, les opérateurs poursuivent sans relâche le déploiement, chacun avec sa propre stratégie. Tant et si bien qu’au 1er septembre dernier, 26 455 sites 5G étaient déclarés techniquement opérationnel. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Et seulement 5 sites n’hébergent que la 5e génération de téléphonie mobile. Selon les déclarations des opérateurs, 73,9 % des sites autorisés sont techniquement opérationnels.

Sur la bande 3,5 GHz déployée par Orange, Free, SFR et Bouygues, 13 125 sites sont techniquement opérationnels. Le nombre de supports autorisés sur la bande coeur dépasse celui des sites 700 MHz déployés uniquement par Free.

A la question de savoir quel opérateur a le plus déployé de sites 3,5 GHz au cours du mois d’août, l’ANFR fait remarquer que SFR conserve la première marche du podium dans son nouvel observatoire mensuel. L’opérateur au carré rouge a rendu techniquement opérationnels 163 sites, contre 146 pour Bouygues Telecom et 124 pour Free, Distancé en juin puis en juillet, Free prend la troisième. Orange tombe au dernier rang avec 101 nouveaux sites.

Au classement général, le leader Orange compte 4349 supports en service ou commercialisables pour les abonnés. Enchaînant les bonnes performances, SFR suit avec 4017 sites, l’écart se réduit. Bouygues Telecom conforte sa troisième place avec 3819 sites. Free ferme la marche avec 68 supports de moins que son prédécesseur.

Toutes fréquences confondues, Free Mobile continue toutefois de disposer du réseau le plus dense grâce au déploiement accru de la bande 700 MHz apportant certes moins de débit. L’opérateur compte actuellement autant de sites 5G que SFR et Bouygues Telecom réunis. Orange est en retrait sur ce point, privilégiant depuis le début le déploiement de la bande 3,5 GHz et débits plus rapides, tout en tournant le dos à la fréquence 2100 MHz.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox