Aux urnes citoyens, ils votent en majorité “oui” pour l’implantation d’une antenne Free Mobile

Organiser un vote pour autoriser l’arrivée d’une antenne Free Mobile. Cela s’est bien produit dans la commune d’Yssingeaux en Haute-Loire.

Il aura fallu une deuxième consultation des habitants de Yssingeaux pour que Free Mobile obtienne le feu vert pour implanter une nouvelle antenne dans le cadre du New Deal mobile, accord signé en 2018 entre les opérateurs et l’Etat pour généraliser la 4G partout sur le territoire.

Alors que les riverains s’opposaient à ce projet, le département et la préfecture ont proposé en juillet un vote par écrit afin de trancher. Sur 173 inscrits, 133 personnes ont répondu. Lundi 29 août, lors du dépouillement à la mairie, le “oui” l’a emporté dans les urnes avec 72 voix contre 58 non.

A l’annonce des résultats, des membres du collectif “NON aux antennes-relais” n’ont pas manqué de faire entendre leur colère. Tous dénoncent un manque d’information notamment à propos de la hauteur du pylône (40m). Ils reprochent aussi la dévaluation des biens immobiliers mais aussi une fiche d’information très orientée et menaçante qui aurait selon eux influencé le vote. « Cela disait que l’on serait coupé du monde, que l’on ne pourrait plus faire de validation de paiements bancaires par sms, que la télésurveillance ne fonctionnerait plus”, explique l’une des opposantes dans les lignes du Progrès. S’il leur sera quasiment impossible d’obtenir gain de cause, les réfractaires invoquent aujourd’hui le principe de précaution et une assurance sur la nocivité des ondes électromagnétiques.

