Free Mobile : 75% des ventes de sa boutique en ligne sont des smartphones 5G

La 5G se fait une belle place dans les ventes de l’opérateur.

Après avoir présenté ses résultats très solides tant sur le mobile que sur le fixe, Iliad est revenu un peu plus en détail sur ses diverses activités lors d’une conférence de presse. Thomas Reynaud, directeur général de la maison-mère de Free, est notamment revenu sur l’adoption de la 5G en terme de vente de smartphones.

Ainsi, 75% des ventes de smartphone chez Free Mobile sont des smartphones 5G. L’opérateur proposant une très grande couverture du territoire (plus de 84%) et incluant gratuitement la 5G dans son offre à 19.99€/mois, via une option activable, le passage à la 5G est ainsi plutôt facilité et permet un changement de mobile sans pour autant changer de forfait. De plus, un large choix de modèles compatibles est proposé au sein de la boutique en ligne de l’opérateur.

A titre d’exemple, l’opérateur de Xavier Niel propose actuellement 62 modèles en vente. Sur l’ensemble de ces téléphones portables (smartphones et classiques), 43 sont compatibles avec la nouvelle génération de téléphonie mobile. Ainsi, 69.35% des smartphones proposés supportent la 5G chez l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox