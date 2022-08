Sosh change de stratégie avec le lancement de deux nouveaux forfaits particuliers

Sosh lance deux nouveaux forfaits 100 et 120 Go, sans date de fin de disponibilité, réservés seulement aux nouveaux abonnés. De quoi à surprendre à l’heure des “séries limitées” à tout-va.

Fini les offres spéciales à durée limitée, Sosh fait le choix d’une gamme de forfaits comprenant à la fois une enveloppe de data et un prix fixes. Sur un segment où Red by SFR et B&You ne cessent de proposer des offres mobiles différentes toutes les semaines, tout comme Free Mobile via son offre Série Free, la marque low-price d’Orange semble chercher à se démarquer en insufflant un second souffle à sa politique commerciale. Aujourd’hui, l’opérateur propose uniquement quatre forfaits à première vue pérennes. Aux offres 70 Go à 24,99€/mois et 100 Mo à 4,99€, s’ajoutent désormais deux nouvelles formules. La première comprend 100 Go depuis la France au prix de 15,99€/mois, et la seconde 120 Go à 19,99€/mois. Reste que les abonnés actuels Orange et Sosh ne peuvent pas migrer vers ces offres, seuls les nouveaux clients peuvent y souscrire. C’est la particularité de ces deux forfaits.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox