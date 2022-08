Abonnés Freebox : Oqee corrige un problème gênant sur iOS et Apple TV

Une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement sur les appareils Apple pour mettre fin aux blocages d’images après un certain temps de visionnage.

Vous pouvez mettre à jour Oqee sur votre iPhone et votre Apple TV. Dans une nouvelle version numérotée 1.13.0 et déployée sur iOS et tvOS, Oqee propose un correctif assez important pour les abonnés touchés. En effet, plusieurs plaintes faisaient état d’un problème de gel d’image après 15 minutes de lecture vidéo. C’est désormais de l’histoire ancienne.

L’assistance explique sur son site dédié que le problème doit être corrigé, mais que les abonnés touchés peuvent confirmer si le souci est bien résolu une fois la dernière version de Oqee installée sur votre appareil. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le sujet dédié sur le site d’assistance d’Oqee ou contacter directement le support par mail à l’adresse suivante : support@oqee.tv.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox