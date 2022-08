Free confirme son rang de meilleur recruteur sur le fixe grâce à la fibre, ses rivaux sont distancés

Le FAI annonce avoir recruté au deuxième trimestre 67 000 nouveaux abonnés sur le fixe grâce au gain de 204 000 clients sur la fibre.

La logique se confirme. Classé haut la main par nPerf meilleur opérateur en matière de qualité de service sur les box, Free confirme aujourd’hui son rang de premier recruteur sur le fixe au second trimestre, une position déjà acquise lors des trois premiers mois de l’année. Entre fin mars et fin juin, le FAI a ainsi engrangé 67 000 nouveaux abonnés sur le segment pour une base totale s’élevant désormais à plus de 7 millions de clients. Une performance très solide en comparaison de la concurrence. Sur la même période, Orange, et Bouygues Telecom ont respectivement recruté 26 000 et 29 000 nouveaux clients. Pour sa part, SFR en a gagné 41 000 grâce à l’intégration des clients de Coriolis Telecom sans quoi il en aurait perdu 5000.

Comme à l’accoutumée, cette marche en avant est tirée par une dynamique normalisée sur la fibre. Sur le segment, pas moins de 204 000 Freebox ont ainsi été écoulées lors du second trimestre, pas suffisant toutefois pour dépasser Orange et ses 263 000 ventes nettes. A fin juin 2022, Free dispose au total de 4,22 millions d’abonnés FTTH, avec un taux de pénétration en hausse 11 points sur un an à 59,8%. “Cette performance commerciale reflète l’amélioration de la satisfaction des abonnés et l’attractivité de nos offres, qui conjuguent différenciation des services et des prix compétitifs dans un contexte macroéconomique plus difficile”, se félicite le FAI qui compte aujourd’hui 28,6 millions de prises raccordables à la fibre en France. Côté finances, les services fixes ont augmenté de 6,5 % au deuxième trimestre à 759 millions d’euros alors que le revenu moyen par abonné est affiché en hausse de 2,1% à 33,4€.

