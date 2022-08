Iliad enregistre la meilleure croissance parmi le top 15 des opérateurs européens

Iliad lève le voile ce 30 août sur ses résultats commerciaux et financiers pour le second trimestre. Tous les voyants sont au vert, la croissance se poursuit à un niveau inégalé en Europe.

Des offres innovantes à un rapport qualité/prix peu comparable, des investissements accrus dans les réseaux ainsi qu’un duo performances commerciales et rentabilité au rendez-vous, plus rien ne semble l’arrêter. Le groupe Iliad annonce ce 30 août annonce de très bons résultats dans ses trois pays d’implantation, en France, Italie et Pologne. “Nous avons su développer un modèle de croissance unique parmi les opérateurs télécom pan-européens. Cette performance est le résultat d’années d’investissements dans nos réseaux et dans notre politique d’innovation. Nous avons tous les atouts, notamment stratégiques et financiers, pour, malgré les aléas internationaux actuels, continuer de grandir”, se félicite aujourd’hui Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad. Et il y a de quoi, la croissance organique du chiffre d’affaires de la maison-mère de Free atteint ainsi 6,6% au 2ème trimestre. “Les ventes progressent de 7,1% en France, de 16,8% en Italie et de 1,8% en Pologne en dépit des impacts réglementaires qui restent sans conséquences sur la rentabilité”, de quoi enregistrer la plus forte croissance en Europe parmi le top 15 des groupes télécom.

L’EBITDAaL du groupe au 1er semestre 2022 est quant à lui en croissance de 10,1% à 1,58 milliard d’euros grâce notamment à l’Italie (+82 millions d’euros) et la France (+71 millions d’euros). Le cash-flow opérationnel s’améliore fortement (+44% ou 158 millions d’euros) grâce notamment à la France et dans une moindre mesure l’Italie. La priorité d’Iliad en termes d’investissements reste “d’étendre et de densifier la couverture de ses réseaux mobiles dans ses trois géographies, de maintenir un rythme soutenu de déploiement de la fibre et de connecter en très haut débit ses nouveaux abonnés et entreprises clientes.”

Pour renforcer son potentiel de croissance, le 6e groupe de télécommunications en Europe, a pris des initiatives stratégiques avec la signature d’un accord de partage de réseaux dans les zones peu denses avec WindTre en Italie, afin d’ accélérer le déploiement de son réseau ou encore l’acquisition début juillet de la société Redge, un des leaders en Europe de l’Est et Centrale des technologies OTT, de quoi rajouter une nouvelle corde à son arc dans un domaine d’activité complexe et en forte croissance. “En France, le lancement de notre partenariat commercial mi-juin avec Certideal, un des leaders français du reconditionnement de smartphones, vient renforcer notre stratégie commerciale tout en soutenant notre démarche environnementale”, précise-t-il.

Au sommet, Iliad dit toutefois rester vigilant face à la volatilité actuelle des marchés financier et énergétique. Pour cela, il a récemment renforcé ses capacités de financement tout en veillant à sécuriser le prix et les volumes de ses approvisionnements.

