Free Mobile joue encore les premiers rôles dans la course aux abonnés au second trimestre

Free Mobile publie ce 30 août ses résultats pour le deuxième trimestre, l’opérateur annonce le gain de 120 nouveaux abonnés de quoi se classer second derrière Orange.

Des performances solides au second trimestre malgré la perte de son leadership en matière de recrutements. Après avoir pris la tête lors des trois premiers mois de l’année, l’opérateur de Xavier rend une nouvelle fois une copie de bonne facture avec le gain de 120 000 nouveaux abonnés nets grâce notamment à sa solution de financement de smartphones Free Flex, dont 233 000 sur ses offres 4G/5G. Dans le même temps, le trublion perd 112 000 abonnés à son forfait à 2€, lequel tarde à être enrichi. A titre de comparaison, Orange a enregistré 173 000 ventes nettes sur la période, contre 96 000 pour Bouygues Telecom, et 58 000 pour SFR .

De fin mars à fin juin, le chiffre d’affaires des services mobiles de l’opérateur a augmenté de 4,7 % d’une année sur l’autre, à 563 millions d’euros, soit une hausse de 4,7% au premier semestre à 1,11 milliard d’euros. Par ailleurs, le revenu moyen par abonné a augmenté 5,7 % de 10,9 € à 11,5 €, “grâce encore à l’effet mix lié au flux d’abonnés passant du Forfait Série Free au forfait 4G/5G 210 Go”. Les revenus voix et interconnexions SMS/MMS) ont quant à eux diminué de 12,5 % sur un an à 84 millions d’euros.“Cette baisse est structurelle puisque les abonnés continuer à passer de l’utilisation classique de la voix et des SMS aux applications de messagerie et les réseaux sociaux pour communiquer”, précise l’opérateur.

