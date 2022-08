Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free inférieur à ses rivaux, vous êtes certains ? La fibre jetable de Bouygues Telecom et SFR

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox