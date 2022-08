Google veut faire fonctionner les applications Android sur tous les appareils, y compris iOS et Windows

Un nouveau kit de développement a été dévoilé par le géant américain. Il ambitionne de permettre l’utilisation et le portage d’applications Android sur des appareils fonctionnant sous d’autres systèmes.

Plus de choix d’application dans le futur ? Google veut en effet permettre aux développeurs d’applications sous Android de les faire tourner sur d’autres systèmes d’exploitations. Pour ne laisser aucune place à l’interprétation, Google indique que son système pourra par exemple être utilisé avec des applications iOS ou Windows.

Concrètement, ce kit développeur va permettre une bien meilleure interaction entre les différentes versions d’application, le tout de manière transparente et sans action requise de la part de l’utilisateur. Ainsi, pas besoin de connecter vos appareils entre eux, l’outil fournissant une gestion de toutes les connectivités, notamment sans fil (bluetooth, Wi-Fi…) pour un échange entre les deux versions. De plus, aucune autorisation ne sera demandée et l’utilisateur pourra configurer son application pour autoriser une interconnexion limitée à certains appareils uniquement.

Dévoilé très récemment par Google, ce kit permet pour l’instant surtout aux applications de découvrir la présence d’appareils à proximité et d’autoriser la communication entre eux. De même, il est possible de lancer l’application sur un autre appareil sans la garder active sur l’appareil “principal”.

Source: Android Developers Blog via 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox