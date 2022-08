Démarchage téléphonique : une proposition de loi pour bloquer le CPF et les arnaques

Bientôt la fin du calvaire pour de nombreux Français recevant des appels intempestifs du Compte personnel de formation (CPF) ou des arnaqueurs usurpant son identité.

L’Assemblée Nationale décide d’agir pour limiter les abus. Une proposition de loi vient d’être émise par la majorité présidentielle pour mettre fin au démarchage téléphonique des organismes de formation, dont le CPF. L’idée étant de protéger les consommateurs des abus et des fraudes, et aura pour impact non-négligeable d’arrêter les sollicitations très fréquentes sur vos téléphones.

Une proposition saluée par Carole Grandjean, ministre déléguée à la Formation professionnelle, estimant que “les abus et les fraudes liés au CPF ne doivent plus faire partie du quotidien des Français” et annonçant même faire de la lutte contre ces derniers une priorité. A travers cette proposition de loi, LREM et Modem veulent une communication plus simples entre les différents organismes chargés de lutter contre la fraude et ainsi interdire officiellement le démarchage téléphonique, par SMS et par mail des différents organismes de formation.

Je salue cette proposition de loi de la majorité qui permettra de protéger concrètement les 3,8 millions d'utilisateurs du Compte personnel de formation. Les abus et les fraudes liés au #CPF ne doivent plus faire partie du quotidien des Français, j'en fais une priorité. pic.twitter.com/JytP0YxSsX — Carole Grandjean (@CGrandjean_) August 24, 2022

“Ces pratiques mettent en péril la lisibilité et la crédibilité du dispositif. Sollicités au quotidien, les potentiels bénéficiaires peuvent douter du sérieux des formations proposées, jetant ainsi le discrédit sur le secteur de la formation professionnelle“ expliquent les députés. la date d’examen du texte n’a pas encore été dévoilée.

