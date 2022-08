Les nouveaux Samsung pliables sont disponibles en précommande chez Free Mobile

Si vous souhaitez passer au haut de gamme avec un format innovant, vous pouvez vous tourner vers la boutique en ligne de l’opérateur.

Les deux fleurons technologiques de Samsung sont désormais proposés en précommande, en attendant leur sortie officielle le 26 août prochain. Vous pouvez ainsi vous procurer le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Fold 4, présentés hier après-midi par le géant sud-coréen. Pour ne rien manquer, des promotions et offres de reprises sont proposées pour ces modèles flambants neufs.

Le smartphone “à clapet” haut de gamme de Samsung

Si vous voulez un format plus compact, vous pouvez vous tourner ver le Samsung Galaxy Z Flip 4, qui se replie dans le sens de la hauteur pour se transformer en petit rectangle à glisser dans toutes les poches. Une fois déplié, sa dalle interne propose cependant une surface satisfaisante avec 6.7 pouces et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, pour une résolution FHD+. Côté photographie, comptez deux caméras de 12 megapixels, l’un dédié au grand angle et l’autre à l’ultra grand angle. Niveau performances, il embarque le Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie de 3700 mAH pour une meilleure autonomie.

Il est proposé dans trois coloris :graphite, lavande et bleu avec 128 Go de stockage. Vous pouvez bien sûr l’acheter comptant, pour 1109€ mais vous pouvez également opter pour la solution Free Flex. Avec cette dernière, vous n’avez que 399€ à régler lors de la commande, puis 24.99€/mois pendant 24 mois. L’option d’achat s’élève quant à elle à 110€ pour atteindre le même montant que le prix normal du téléphone.

A noter que vous pouvez bénéficier de deux offres spéciales. Tout d’abord, une offre de remboursement est proposée par l’opérateur si vous utilisez la solution Free Flex, vous permettant de bénéficier de 50€ remboursés simplement en suivant la procédure décrite sur cette page. Mais Samsung propoe également une offre spéciale pour la précommande de ses deux nouveaux smartphones, permettant de bénéficier d’un bonus de 150€ en plus du montant de reprise de votre ancien appareil. Toute la procédure est décrite dans cette brochure.

Un écran géant avec le Galaxy Fold 4

Le porte-étendard du smartphone pliable en est à sa quatrième version. Le Samsung Galaxy Fold 4 a aminci son design et amélioré la charnière pour apporter une meilleure prise en main tout en allégeant son poids. Ce modèle revisité propose trois caméras dorsales, dont un capteur principal de 50 mégapixels, accompagnés d’un objectif ultra-grand angle de 12 mégapixels et d’un zoom optique x3 de 10 mégapixels. Du côté de la fiche technique , la puce utilisée est la même que celle du Z Flip, mais le Fold embarque 256 Go de stockage et 12 Go de RAM.

De telles performances ont forcément un prix et il faudra porter la main au portefeuille. Le smartphone est en effet proposé à 1799€ si vous l’achetez au comptant et même avec Free Flex, la première commande sera de 1099€ avec 24.99€/mois pendant 24 mois. Pour ce smartphone aussi, deux offres vous permettent de faire des économies. A savoir une ODR de 50€ similaire à celle évoquée plus tôt si vous utilisez Free Flex et enfin 200€ de bonus reprise proposé par Samsung.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox