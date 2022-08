Le saviez-vous : Free est le seul opérateur à proposer l’Apple TV dans ses offres, des économies à la clé et plusieurs services offerts

Faire des économies chez Apple grâce à Free, c’est possible !

Depuis juillet 2021, Free permet aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta d’opter pour dernier boîtier d’Apple à prix réduit mais aussi en multi-tv pour les autres. L’Apple TV 4K est aujourd’hui proposée en tant que décodeur principal à 2.99€/mois pendant 48 mois soit 143.52€, au lieu de 199€ proposé dans la boutique Apple. Pour les abonnés optant abonnés pour ce décodeur en tant que player secondaire, le tarif s’élève à 6.99€ pendant 24 mois, soit 167.76€ sur la facture finale. Seule différence, une télécommande conçue pour Free sera livrée, et non la version standard d’Apple.

Et certains ne savent peut-être pas, tous les abonnés Freebox équipés du Player Pop ou de l’Apple TV 4K, multi-TV compris bénéficient depuis mars de l’accès au service SVOD de la marque à la pomme Apple TV+. Trois mois d’abonnement à la plateforme sont offerts. Pour ce faire, l’abonné “doit souscrire au service depuis son Espace Abonné Freebox, rubrique Télévision > Apple TV+”, annonce Free. L’accès au service se fait ensuite directement depuis l’app Apple TV, disponible sur le Player Pop. Autre impératif, il sera demandé de vous connecter avec un identifiant Apple ou d’en créer un. Puis d’ajouter un mode de paiement, lequel es disponible jusqu’en juin 2023. L’abonnement sera renouvelé automatiquement à 4,99€ / mois après la promotion jusqu’à l’annulation.

Enfin, pour tous les abonnés Freebox ayant fait l’acquisition d’une Apple TV 4K, le service Apple Arcade (200 jeux à essayer) leur est offert également pendant 3 mois. Pour ceux qui souhaiteraient tester Apple Music, un mois de gratuité est inclus.

