Les téléviseurs LG améliorent l’expérience des abonnés Prime Video avec une nouvelle interface

Les téléviseurs LG récents optimisent leur compatibilité avec le service de SVOD d’Amazon.

Alors qu’Amazon s’apprête à revoir son interface ,LG opte pour une nouvelle interface de son écran d’accueil pour accéder aux contenus sans quitter l’interface de WebOS. Ce changement est pour l’heure réservé aux modèles sorties en 2021 et 2022 de la marque, grâce au déploiement d’une mise à jour logicielle à l’échelle mondiale.

Il s’agit des premiers modèles dotés de cette nouvelle expérience Prime Vidéo, avec une interface se voulant plus personnalisée et confortable. Il suffit d’accepter les recommandations depuis l’application Prime Video pour avoir un accès facile à des suggestions de contenus personnalisés auxquels vous pouvez accéder depuis la rubrique “Now Streaming” de l’écran d’accueil.

Une pop-up apparaîtra lorsque la mise à jour nécessaire sera disponible sur votre appareil

Ainsi, pour lancer son programme favori sur Prime Video, il suffit à l’utilisateur d’allumer son téléviseur et de se rendre directement dans la rubrique « Now Streaming », soit par commande vocale, soit à l’aide de la télécommande Magic Remote. En plus de pouvoir reprendre un film ou une série au moment où il s’est arrêté, l’utilisateur peut consulter les contenus Prime Video recommandés à l’écran sans ouvrir l’application.

L’écran d’accueil de votre télévision sera également en mesure de vous proposer les derniers titres regardés en plus des recommandations se basant sur vos goûts et votre historique de visualisation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox