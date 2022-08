Réseau mobile : feu vert pour l’alliance entre Iliad et un concurrent en Italie

Les ambitions d’Iliad en Italie le poussent à essayer un partenariat avec son concurrent WindTre.

Une alliance pour le développement du réseau mobile d’Iliad de l’autre côté des Alpes. L’Agcom, le régulateur des télécoms en Italie a en effet donné son accord pour la création d’une entreprise détenue à 50% par Iliad et à 50% par WindTre. Cette dernière a pour but de regrouper les infrastructures mobiles des deux opérateurs pour réduire les coûts, notamment en ce qui concerne la 5G.

Puisqu’en effet, en septembre, les opérateurs italiens ayant participé aux enchères en 2018 devront effectuer un premier versement suite à ces dernières, à savoir 1 milliard pour Iliad et 334 millions d’euros pour WindTre. L’Agcom a cependant émis quelques remarques concernant le projet. Ainsi, les deux opérateurs doivent prévoir la possibilité d’une résiliation anticipée de cet accord, avec un délai.

Mais le régulateur a également vérifié que ce projet ne permettrait pas à un des co-propriétaires de l’entreprise d’utiliser les fréquences de l’autre ou d’en céder. Les deux opérateurs ont également annoncé que même avec cette nouvelle structure, ils continueront à se livrer concurrence sur le marché mobile.

WindTre n’est pas un concurrent comme les autres pour la filiale italienne d’Iliad. En effet, les deux opérateurs ont également signé un accord en 2016 permettant à l’opérateur d’acquérir les actifs lui permettant de devenir le quatrième opérateur mobile en Italie, avant même son lancement deux ans plus tard, avec notamment le transfert de plusieurs fréquences, l’acquisition de certains sites et un accord d’itinérance 2G/3G et 4G. Du côté d’Iliad, ce dernier poursuit sa croissance à un assez bon rythme, ayant atteint récemment les 9 millions d’abonnés mobile.

Source : AlloForfait

