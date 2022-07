Amazon revoit enfin de A à Z l’interface de Prime Video, découvrez-la

Le talon d’Achille de Prime Video ne le sera bientôt plus. Amazon présente une nouvelle expérience, plus claire et intuitive.

Il était temps, et cela devrait ravir des millions d’utilisateurs. Comparé à Netflix, Disney Plus ou d’autres plateformes, Prime Video pèche depuis de nombreuses années sur son interface, jugée peu intuitive et perçue comme un vrai capharnaüm de contenus. Bien difficile alors de s’y retrouver, entre les séries et films inclus, les nombreux services agrégés ou encore la Ligue 1 dont le géant américain dispose de 80% des droits jusqu’en 2024.

Mais cela va changer, Amazon a présenté le 18 juillet une toute nouvelle interface pour sa plateforme, soit une nouvelle expérience utilisateur qui sera déployée dès cette semaine progressivement d’abord sur Android , TV connectées, Fire TV, Android TV et les consoles de jeux, puis dans les prochains mois sur iOS, Apple TV et sur navigateur. Le mastodonte américain l’assure, cette nouvelle version sera moins “écrasante pour nos clients”.

Au rang des principales évolutions, la navigation principale de Prime Video a été déplacée vers le côté gauche de l’écran via une colonne verticale d’icônes. La section Accueil intègre des sous-sections pour les films, séries et le sport. Une catégorie magasin comporte les abonnements, les locations/achats ainsi que toutes les offres. A première vue, les abonnés s’y retrouveront plus facilement, les contenus gratuits ou payants sont à présent mieux différenciés. Déjà disponible sur le web, un encart présentant le Top 10 des contenus les plus populaire fait également son apparition sur l’écran d’accueil.

Amazon a également introduit des «super carrousels», avec des portraits, des illustrations se transformant en un aperçu vidéo lorsque vous survolez la sélection, rien de révolutionnaire et déjà vu ailleurs.Les profils multi-utilisateurs, et la fonction X-Ray affichant des informations (acteurs, distribution) lorsque le contenu est mis en pause.

Il aura fallu 18 mois à Amazon pour mettre au point cette nouvelle interface, dont la première vidéo de présentation montre une version plus adaptée au marché américain avec notamment une section pour les contenus financées par la pub et un nouveau hub Live TV. Reste désormais à découvrir la mouture française.



Source : The Verge