Disney+ rafle près de 15 millions d’abonnés et annonce modifier ses offres

Des changements prévus pour la plateforme de SVOD de Mickey qui a réalisé un second trimestre dépassant ses attentes.

Disney+ s’impose de plus en plus sur le marché audiovisuel mondial. Durant le dernier trimestre, la plateforme a engrangé 14.4 millions de nouveaux abonnés à travers le globe. En comptabilisant les autres services proposés par Disney, à savoir Hulu et ESPN, 221 millions de personnes sont abonnés chez Disney, dépassant ainsi les 220.7 millions d’abonnés Netflix. Une victoire symbolique, mais qui reste notable.

Cependant, Disney+ n’est toujours pas rentable et a fait perdre 1.1 milliard de dollars au géant américain. Le directeur financier du groupe a cependant confirmé un objectif de profitabilité en 2024, visant entre 215 et 245 millions d’abonnés à Disney+ d’ici septembre 2024.

Outre les considérations du point de vue du marché de la SVOD, la firme a également annoncé du changement dans ses offres. En effet, l’abonnement va augmenter de 38% dès le mois de décembre aux États-Unis, pour atteindre 10.99$/mois. Une nouvelle formule incluant de la publicité sera également lancée pour 7.99$/mois. Pour l’instant aucune annonce n’est faite sur les offres proposées en dehors du pays de l’oncle Sam. A surveiller.

Source : Le Figaro

