Quand Orange propose la fibre, Free commercialise encore sa Freebox Crystal en ADSL et sans TV à 35,98€/mois

Clin d’oeil : la dure loi des zones non dégroupées a frappé un prospect. Free lui propose aujourd’hui une offre Freebox Crystal en ADSL pour quelques euros de moins qu’une Livebox fibre commercialisée au même endroit par Orange.

Certains n’y croiront pas leurs yeux, mais c’est pourtant vrai. Retirée de la vente sur son site internet en juillet 2020 en marge du lancement de la Freebox Pop, la vétuste Freebox Crystal fait encore de la résistance dans des lieux bien précis. Comme le rappelle un internaute sur Twitter, cette box lancée en 2013 qui n’était autre qu’une nouvelle version de la Freebox HD commercialisée en 2006, est toujours proposée par l’opérateur via son test d’éligibilité.

Free a fait le choix de continuer de proposer cet abonnement ADSL uniquement en zone non dégroupée. Aujourd’hui très rares, il en existe malgré tout encore dans les campagnes où le dégroupage n’a pas été réalisé. Les opérateurs comme Free doivent alors encore louer le réseau téléphonique et ADSL d’Orange pour fonctionner, ce qui occasionne une hausse du prix des offres. Pire encore, aucun service de télévision n’est proposé.

Alors parfois, les utilisateurs concernés se retrouvent dans des situations ubuesques comme celle-ci. Quelque part en Auvergne, Orange commercialise ses offres Livebox en fibre optique pendant que Free affiche sa Freebox Crystal en ADSL, au tarif de 35,98€, soit 1€ de plus que la Freebox mini 4K, et 4€ de moins que la Pop. C’est donc le prix à payer en zone dégroupée. Pendant ce temps, la fibre de Free se fait plus que jamais attendre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox