Canal+ lance une nouvelle offre “Série Limitée” disponible sur les Freebox et partout ailleurs

Les chaînes Canal+, Netflix et beIN Sports dans une seule et même offre.

“Du cinéma ultra-récent et des films cultes, des séries inédites, des docs exclusifs et des contenus jeunesse avec Canal+. Mais aussi tous les contenus Netflix et de grands rendez-vous sport avec beIN Sports”, la filiale de Vivendi profite des vacances d’été pour tenter de séduire avant la rentrée en lançant aujourd’hui une nouvelle offre “Série Limitée” disponible sur PC, Mobile, consoles, Smart TV, Apple TV, décodeur Canal+ ou sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom.

Affichée à 29,99€/mois la première année puis 40,99€/mois par la suite avec un engagement de 2 ans, cette offre (2 utilisateurs simultanés), inclut ainsi l’abonnement à Canal+, l’accès à Netflix dans sa formule Standard (2 écrans), mais aussi à toutes compétions sportives diffusées sur la chaîne cryptée ainsi que sur beIN Sports (UEFA Champions League, Ligue 1 Uber Eats, Bundesliga, Série A, Liga, Coupe du monde 2022, TOP 14, Formule 1, Moto GP.)

Les chaînes Canal+ Séries, Canal+ Grand Ecran, Canal+ Docs, Canal+ Kids et Canal+ Décalé qui deviendra Canal+ Sport 360, sont également incluses. Tout comme l’Option TV+, offerte pendant 2 mois (puis 10€/mois), de quoi accéder à 50. chaînes supplémentaires. Cette série limitée est aussi proposée aux moins de 26 ans au prix de 20,49€/mois sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox