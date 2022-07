Canal+ est actuellement en discussions avec Orange afin de racheter les chaînes OCS

Le bouquet de chaînes OCS pourrait tomber dans l’escarcelle de Canal+, qui est actuellement en discussions avec Orange.



Difficultés à devenir rentable malgré 3 millions d’abonnés, auxquelles est venue s’ajouter la perte de l’important catalogue d’HBO (Game of Thrones, Sex in the City, etc.) à compter de 2023. De bonnes raisons pour Orange de vouloir vendre OCS, actif ne représentant pas grand-chose dans le chiffre d’affaires du groupe, mais surtout non rentable. .

Selon Variety, Canal+ serait en négociations avancées avec le premier opérateur français pour la reprise de l’entité Orange Content, dans laquelle on retrouve OCS mais également Orange Studio, qui produit et distribue des films. La filiale de Vivendi détient déjà 33 % d’OCS (les 67 % restants étant détenus par Orange) et propose déjà le catalogue d’OCS au sein de ses propres offres. Selon des sources citées par Variety, Canal+ et Orange pourraient conclure un accord des négociations exclusives dès septembre et ce serait ensuite à l’Autorité de la concurrence de donner son avis.

Un première tentative de rachat des chaînes OCS par Canal+ avait déjà eu lieu en 2011, mais l’Autorité de la concurrence s’y était opposée. Mais cette fois-ci, la filiale de Vivendi a beaucoup plus de chance d’arriver à ses fins. François Godard analyste chez Enders Analysis, explique que ” le monde a changé et Canal+ ne domine plus le marché français. Les autorités de surveillance sont conscientes que Canal+ doit se consolider pour faire face aux streamers mondiaux comme Disney qui dépensent 30 milliards d’euros en contenu cette année. La stratégie de Canal+ aujourd’hui est d’augmenter sa taille, il est sur un marché mondial et il a besoin d’augmenter sa valeur et sa base d’abonnés pour financer de plus grosses productions”

A noter que le bouquet OCS est actuellement à moitié prix sur la Freebox, une offre sans engagement valable jusqu’au 31 juillet.