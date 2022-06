Abonnés Freebox : OCS à moitié prix sur les Freebox, dépêchez-vous d’en profiter

En souscrivant depuis votre Freebox, vous pouvez profiter d’OCS pour 5.99€/mois jusqu’à la fin du mois de juillet.

Amateurs de cinéma et de séries, une promo intéressante vous attendez sur le canal 37 de votre Freebox. Les 4 chaînes OCS et l’intégralité des programmes accessibles depuis Freebox Replay sont proposés pour 5.99€/mois au lieu de 11.99€/mois, ce jusqu’au 31 juillet 2022. Plus vite vous y souscrivez, plus longtemps vous profiterez de cette offre qui est sans engagement, la période promotionnelle prenant fin le 1er août .Il suffit pour cela de vous rendre sur le canal dédié à OCS Max munis de votre code d’achat pour valider cet abonnement.

Cette offre comprend bien sûr l’accès à la plateforme sur tous les supports (PC, Mobile, TV…) ainsi qu’aux chaînes OCS Max pour toute la famille, OCS City pour les fans de séries et cinéma indépendant sur le canal 38, OCS Choc pour les passionnés de thriller, polars et horreur en tapant 39 sur votre télécommande et OCS Géant pour les amoureux et amoureuses des grands classiques de cinéma sur le canal 40. OCS propose des séries moins de 24 heures après leur diffusion aux États-Unis. Dès ce mois de juin, découvrez ainsi le grand retour de Westworld, des nouveautés comme Irma Vep ou The Baby, actuellement en cours de diffusion, ou encore les 20 ans de la série emblématique The Wire. Retrouvez également toutes les autres grandes séries HBO disponibles à la demande sur votre TV via Freebox Replay : Game of Thrones, True Detective, Chernobyl, Euphoria…

Pour l’été, plusieurs thématiques sont également proposées avec au mois de juin une programmation dédiées au festival d’Annecy avec Akira et Persepolis, en juillet et en août plusieurs sorties sont également prévues qui pourraient vous intéresser comme House of the Dragon, spin of de Game of Thrones, le 22 août, Devils, le 5 juillet, seront de la partie. Mais aussi des programmes pour les enfants avec la Famille Adams 2, King ou Kung Fu Panda 3.