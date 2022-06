Totalement Fibrés : du changement sur les Freebox et ailleurs, dire non à la fibre, ça se défend ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui nous revenons sur plusieurs nouveautés touchant de près ou de loin les abonnés Freebox. Dans notre débat de la semaine, nous nous interrogerons sur les raisons qui peuvent pousser à refuser le raccordement de la fibre optique. Sans oublier nos rubriques habituelles comme le Up and Down ou le chiffre de la semaine.