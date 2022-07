Free Caraïbe lance un concours et vous propose de monter sur son bateau

Le premier jeu concours pour Free Caraïbe.

Fin mai, Free lançait enfin ses offres mobile dans les Caraïbes et en Guyane avec un forfait à 2€ et surtout un forfait 120 Go à 9,99€/mois. En parallèle, Free Caraïbe a bien sûr lancé ses comptes dédié sur les réseau sociaux. Et c’est sur Instagram (@free_caraibe) et Facebook (Free Caraïbe), que l’opérateur lance son premier concours destiné aux abonnés Free Caraïbe.

Ce concours met en jeu 54 places pour une journée sur le bateau Free Caraïbe durant le tour des Yoles 2022, l’évènement sportif le plus important de l’année à la Martinique. d’une valeur unitaire de 250 euros. A noter qu’un Participant ne peut gagner que deux lots pendant toute la durée du Jeu (soit deux places pour une

journée sur le bateau Free Caraïbe)

Pour participer au Jeu de tirage au sort, le Participant doit :

– Se rendre sur la page officielle des réseaux sociaux de FREE CARAIBE : Instagram ou Facebook

– S’abonner ou être déjà abonné à la page officielle Instagram ou Facebook

– Mentionner un ami en commentaire

– Partage le post poste de Free Caraïbe en story en le taguant