OCS va augmenter ses tarifs, mais profitez-en, c’est à moitié prix sur la Freebox

Le bouquet de chaînes cinéma OCS va augmenter son tarif de 1€ à compter du 16 août, sur la Freebox et les autres supports.

OCS annonce à ses abonnés que suite à un changement du taux de TVA, il est contraint d’augmenter le tarif de son offre, tout comme l’a fait récemment Canal+. Concrètement, le tarif du bouquet OCS va passer de 11,99€ à 12,99€, soit 1€ d’augmentation.

Cette situation fait suite à une décision de l’Etat de mettre en place une règle bien précise : “une offre unique comprenant des éléments autres qu’accessoires relevant de taux de TVA différents se voit appliquer, dans son intégralité, le taux de TVA le plus élevé ». L’objectif était de sanctionner les FAI pris la main dans le sac sur la TVA réduite avec la presse. OCS, tout comme Canal+, avaient réussi jusqu’à présent à conserver la TVA à 10%. Mais Bercy estime aujourd’hui que le catalogue grandissant de films et séries en replay de la chaîne, s’apparente à une mise à disposition de contenus proches de Netflix et Disney+, qui eux se voient déjà appliquer une TVA à 20%.

Mais si vous voulez du bouquet OCS, vous pouvez en profiter à moitié prix, soit 5,99€/mois au lieu de 11,99€/mois, sans engagement, sur la Freebox jusqu’au 31 juillet (vous pourrez donc profiter de ce tarif durant 1 mois). Ce bouquet inclus les chaînes suivantes :

OCS Max pour toute la famille, sur le canal 37 de la Freebox

OCS City pour les fans de séries et cinéma indépendant sur le canal 38 de Freebox TV

OCS Choc pour les passionnés de thriller, polars et horreur en tapant 39 sur votre télécommande

OCS Géant pour les amoureux et amoureuses des grands classiques de cinéma sur le canal 40

Et bien sûr le service de replay associé disponible dans la rubrique Freebox replay